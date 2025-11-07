Ричмонд
Производитель «Оземпика» опроверг падение своего топ-менеджера в обморок на глазах у Трампа

Компания Novo Nordisk, производящая «Оземпик», заявила, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете не было топ-менеджера Гордона Финдли. Ранее американские СМИ опознали его как упавшего в обморок в Белом доме.

Источник: Life.ru

В своём комментарии компания уточнила, что в кабинете находились лишь генеральный директор Майк Дустдар и исполнительный вице-президент по операциям Дэйв Мур, и выразила надежду, что с мужчиной, потерявшим сознание, всё в порядке.

На видеозаписи со встречи действительно видно, как мужчина теряет сознание рядом с Трампом, и чиновники Белого дома временно приостанавливают мероприятие, чтобы оказать ему помощь. Инцидент произошёл во время объявления сделки с производителями Eli Lilly и Novo Nordisk по снижению цен на препараты для лечения ожирения Zepbound и Wegovy.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп усомнился в эффективности популярного препарата «Оземпик». Американский лидер заявил, что его знакомый, который использует лекарство, почти не сбросил вес. По мнению президента, «Оземпик» помогает скорее психологически, чем реально снижает лишний вес.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

