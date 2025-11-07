Тысячи метров тепловых сетей вернули администрации Пермского округа

Судебным разбирательствам предшествовала проверка. Было установлено — документ подписан в обход законодательства о концессионных соглашениях. Выяснилось, что власти сдали в аренду критически важные инженерные коммуникации без надлежащего обоснования и без включения в договор обязательств по техническому обслуживанию и модернизации. Теперь надзорное ведомство будет контролировать исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.