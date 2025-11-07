Инвесторы Tesla одобрили гигантскую премию Маску: такой выплаты в истории США еще не было

Акционеры Tesla одобрили выплату главе компании Илону Маску компенсационного пакета примерно на $1 трлн. Трансляция ежегодного собрания инвесторов прошла на странице Tesla в X.
За одобрение выплаты проголосовали 75% акционеров. По данным Bloomberg, это станет самой крупной компенсацией руководителю компании в истории США.
Сам Маск, как известно, не получает фиксированной зарплаты — его доход формируется исключительно за счёт премий. В сентябре Tesla объявила новый 10-летний план компенсаций, где ключевое условие — рост капитализации компании с 1,4 трлн долларов до 8,5 трлн. Помимо этого, Tesla должна выпустить 20 млн автомобилей, создать 1 млн роботов и запустить коммерческую эксплуатацию 1 млн роботакси. При достижении этих амбициозных целей Маск получит контроль над примерно 25% акций.
Напомним, в конце октября стало известно, что известный предприниматель может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят данный компенсационный пакет на сумму близкую к $1 трлн.