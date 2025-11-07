Ричмонд
Минфин США отказал Gunvor в лицензии, пока идёт конфликт на Украине

Американской компании, которая хотела купить LUKOIL International GmbH, власти США отказали в лицензии из-за конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Пока на Украине продолжается конфликт, Соединенные Штаты отказываются выдавать компании Gunvor лицензию на коммерческую деятельность. Об этом рассказало Министерство финансов США.

Так, со ссылкой на американского президента Дональда Трампа Минфин страны сообщил в соцсети X, что компания Gunvor не получит разрешения на работу и извлечение прибыли, пока продолжается конфликт на Украине.

Ранее российская компания «Лукойл», находящаяся под американскими санкциями, сообщила о поступлении предложения от Gunvor Group о покупке LUKOIL International GmbH, которому принадлежат зарубежные активы нефтяной группы.

Однако накануне бельгийский депозитарий Euroclear неожиданно начал процедуру разблокировки активов, принадлежащих российским инвесторам, без получения соответствующей лицензии американского OFC.

