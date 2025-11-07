Ричмонд
Француз копал яму под бассейн и нашёл клад на 700 тысяч евро

Житель Нёвиль-сюр-Сон под Лионом наткнулся на настоящий клад, когда копал яму под бассейн в своём саду. Мужчина обнаружил пять золотых слитков и множество монет, отлитых примерно 15−20 лет назад. По предварительной оценке, стоимость находки составляет около 700 тысяч евро (около 65 миллионов рублей).

Источник: Life.ru

«Я просто хотел обустроить сад и построить бассейн, а наткнулся на такое!» — цитирует портал mariefrance счастливого владельца, который решил остаться анонимным.

По данным местных властей, золото не имеет археологической ценности и было куплено легально. Все найденные слитки и монеты новый владелец сможет оставить себе. Загадкой остаётся только то, кто и зачем закопал этот клад раньше, ведь предыдущий хозяин дома умер.

Ранее Life.ru писал, что золото испанского флота нашли у побережья Флориды. Клад, которому более 300 лет, оценивается в миллион долларов и включает тысячи золотых и серебряных монет.

