Француз копал яму под бассейн и нашёл клад на 700 тысяч евро

«Я просто хотел обустроить сад и построить бассейн, а наткнулся на такое!» — цитирует портал mariefrance счастливого владельца, который решил остаться анонимным.
По данным местных властей, золото не имеет археологической ценности и было куплено легально. Все найденные слитки и монеты новый владелец сможет оставить себе. Загадкой остаётся только то, кто и зачем закопал этот клад раньше, ведь предыдущий хозяин дома умер.
Ранее Life.ru писал, что золото испанского флота нашли у побережья Флориды. Клад, которому более 300 лет, оценивается в миллион долларов и включает тысячи золотых и серебряных монет.
