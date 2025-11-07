Суд США запретил трансгендерам* указывать в паспорте новый пол

Недавно в Евросоюзе вспыхнул скандал по поводу гендерных вопросов. В конце октября правительство Нидерландов планирует лишить Словакию права голоса в Европейском союзе. Это решение стало возможным после внесения поправок в словацкую конституцию, которые официально признают только два пола.