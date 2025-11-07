Суд США запретил трансгендерам* указывать в паспорте новый пол

«Отражение в паспорте пола владельца при рождении не нарушает принципы равной защиты больше, чем указание страны рождения. В каждом случае правительство всего лишь подтверждает исторический факт, не создавая иную дискриминацию», — говорится в решении судей.
Недавно в Евросоюзе вспыхнул скандал по поводу гендерных вопросов. В конце октября правительство Нидерландов планирует лишить Словакию права голоса в Европейском союзе. Это решение стало возможным после внесения поправок в словацкую конституцию, которые официально признают только два пола.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.