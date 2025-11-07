Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд США запретил трансгендерам* указывать в паспорте новый пол

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам* указывать в паспорте пол, который не соответствует тому, что определён при рождении.

«Отражение в паспорте пола владельца при рождении не нарушает принципы равной защиты больше, чем указание страны рождения. В каждом случае правительство всего лишь подтверждает исторический факт, не создавая иную дискриминацию», — говорится в решении судей.

Недавно в Евросоюзе вспыхнул скандал по поводу гендерных вопросов. В конце октября правительство Нидерландов планирует лишить Словакию права голоса в Европейском союзе. Это решение стало возможным после внесения поправок в словацкую конституцию, которые официально признают только два пола.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше