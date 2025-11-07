Депутат ГД рассказала, кто может отказаться от командировки

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Работающие женщины с детьми до трех лет, одинокие родители детей до 14 лет, а также многодетные родители несовершеннолетних детей могут по семейным обстоятельствам отказаться от командировки, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Работающие женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие родители и опекуны детей в возрасте до 14 лет, многодетные родители несовершеннолетних детей — до достижения младшим из детей 14 лет — согласно трудному законодательству, могут по семейным обстоятельствам отказаться от направления в командировку», — сказала Бессараб.
Она отметила, что данное правило касается и одного из родителей ребенка до 14 лет, если второй призван на военную службы или работает вахтовым методом, а также родители детей-инвалидов, и лиц, которые ухаживают за больным родственником. «Это обусловлено необходимостью осуществления ухода за детьми и лицами, не способными позаботиться о себе самостоятельно», — добавила политик.