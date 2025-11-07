Ричмонд
В Минпросвещения ответили на слухи о сокращении школьных летних каникул

Адамовская: сокращение летних каникул приведёт к снижению иммунитета у детей.

Источник: Комсомольская правда

Поскольку климат летнего сезона способствуют естественному формированию иммунитета у детей школьного возраста, любое сокращение летнего отдыха чревато негативными последствиями для их здоровья. Об этом рассказала кандидат биологических наук Оксана Адамовская в беседе с ТАСС.

Напомним, что ранее в СМИ обсуждалась возможность сокращения периода летних школьных каникул.

«Сокращение продолжительности летних каникул является нецелесообразным. К концу учебного года у детей накапливается утомление, снижается мотивация получать новые знания. К тому же хорошая погода ухудшает учебный настрой, в мае школьникам хочется гулять и отдыхать», — объяснила Адамовская.

По словам эксперта, летние каникулы — это время активного отдыха на природе, водных развлечений, полноценного сна, употребления сезонных продуктов и познавательных семейных поездок. Но ключевой аспект — отсутствие академической нагрузки, дающее растущему организму возможность восстановить энергетические ресурсы.

Накануне заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил против идеи сокращения летних каникул для начальных классов.