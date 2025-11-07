Комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России

В апреле в ФСБ РФ сообщили, что по инициативе ведомства Комиссаренко и Романов были лишены российского гражданства и в отношении них было принято решение о неразрешении въезда в Россию. Сообщалось, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по делу о клевете в отношении президента Белоруссии. Опасаясь экстрадиции, он выехал на территорию Украины, где публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании». Романов также покинул Россию, работал волонтёром в польском штабе по приёму беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.