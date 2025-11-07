Инвесторы Tesla одобрили выплату Маску награды в почти триллион долларов

При этом получить вознаграждение Маск сможет только при условии, что рыночная капитализация Tesla увеличится на 7,5 триллиона долларов в течение ближайших десяти лет. Премия будет выплачиваться поэтапно, в зависимости от достижения установленных финансовых целей. В настоящее время стоимость компании оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов.