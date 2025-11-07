Инвесторы Tesla одобрили выплату Маску награды в почти триллион долларов

Акционеры компании Tesla одобрили рекордный пакет вознаграждения для генерального директора Илона Маска — почти на 1 триллион долларов. Решение было принято в ходе ежегодного собрания инвесторов, трансляция которого велась на официальном сайте компании.
Как отмечает телеканал CNBC, ранее Маск заявил, что может покинуть пост главы Tesla, если акционеры не поддержат предложенный план выплат. Премия призвана закрепить его приверженность компании и мотивировать дальнейшее развитие бизнеса. По итогам голосования более 75% инвесторов высказались в поддержку инициативы.
При этом получить вознаграждение Маск сможет только при условии, что рыночная капитализация Tesla увеличится на 7,5 триллиона долларов в течение ближайших десяти лет. Премия будет выплачиваться поэтапно, в зависимости от достижения установленных финансовых целей. В настоящее время стоимость компании оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов.
Ранее стало известно, что Маск стал первым в истории человеком, имеющим состояние 500 млрд долларов.