Эксперт сообщил о повышении выплат за больничный по уходу за ребенком

В следующем году введут семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя или более детьми. Возраст детей не должен превышать 18 лет, но для студентов очной формы — до 23 лет. Максимальный доход для получения выплат зависит от региона. Кроме того, ожидается повышение материнского капитала, единого пособия, выплат по уходу за ребенком до 1,5 года и других мер поддержки.