Рэпер Канье Уэст встретился с раввином и заявил о стремлении искупить вину

Встреча прошла в Нью‑Йорке; подробности о точной дате и месте не уточняются. По сообщению СМИ, во время беседы Уэст заявил о желании искупить свою вину и восстановить отношения, нарушенные его прежними заявлениями. Встреча с раввином Пинто стала частью попытки рэпера публично исправить произошедшее после череды антисемитских высказываний в его социальных сетях и публикации трека, в котором, как отмечалось, восхвалялась фигура Гитлера.