Рэпер Канье Уэст встретился с раввином и заявил о стремлении искупить вину

Американский рэпер Канье Уэст встретился в Нью‑Йорке с израильско‑марокканским ортодоксальным раввином Йешаяху Пинто и публично извинился за свои антисемитские высказывания и за поддержку Адольфа Гитлера, сообщает The Times of Israel.
Встреча прошла в Нью‑Йорке; подробности о точной дате и месте не уточняются. По сообщению СМИ, во время беседы Уэст заявил о желании искупить свою вину и восстановить отношения, нарушенные его прежними заявлениями. Встреча с раввином Пинто стала частью попытки рэпера публично исправить произошедшее после череды антисемитских высказываний в его социальных сетях и публикации трека, в котором, как отмечалось, восхвалялась фигура Гитлера.
«Я действительно ценю то, что вы приняли меня с распростертыми объятиями и позволили мне искупить свою вину. И это начинается с первых шагов, с первого кирпичика за кирпичиком, чтобы снова возвести крепкие стены», — сказал Канье Уэст.
Канье Уэст — обладатель 24 премий «Грэмми». Ранее в своих социальных сетях он писал, что «евреи на самом деле ненавидят белых», а также публиковал трек, в котором восхвалял Адольфа Гитлера. Эти высказывания вызвали широкую критику и привели к общественному обсуждению его действий и высказываний.
