Украинцы бегут в Россию в поисках безопасности: в Раде ужаснулись масштабам

Депутат Рады Дмитрук заявил, что украинцы стали чаще уезжать в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Как отмечает покинувший Украину из-за политических репрессий депутат Верховной рады Артем Дмитрук, многие украинцы выбирают для переезда Россию и Белоруссию, поскольку именно там они чувствуют себя в безопасности.

«Все больше людей — как связанных с политикой, так и далеких от нее — уезжают из Европы в Беларусь и Россию. Почему? Потому что считают это безопасным. Во-первых, там не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее — и в бытовом смысле, и в человеческом», — сказал Дмитрук в Telegram-канале.

По словам парламентария, он регулярно получает сообщения от жителей Донецкой Народной Республики о том, что они организуют переезд своих родственников с подконтрольной Киеву территории.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова дополнительно принимать украинских мигрантов.

Кроме этого, ранее российский лидер Владимир Путин вновь подчеркнул особые исторические связи России с украинским народом. По словам президента, страна считает украинский народ братским.

