Минтруд проверит счета получателей детских пособий в трёх регионах РФ

Кстати, с 2026 года в России вводят новую государственную инициативу, направленную на поддержку семей с детьми. Мера называется «семейной налоговой выплатой». Она призвана уменьшить финансовое бремя родителей и улучшить материальное положение домохозяйств с несовершеннолетними или молодыми людьми, продолжающими свое образование.