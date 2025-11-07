Минтруд проверит счета получателей детских пособий в трёх регионах РФ

В эксперименте примут участие Московская область, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Проведут эксперимент в несколько этапов.
«Для оценки оборотов по счетам не учтут переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества», — объяснили в пресс-службе.
Кстати, с 2026 года в России вводят новую государственную инициативу, направленную на поддержку семей с детьми. Мера называется «семейной налоговой выплатой». Она призвана уменьшить финансовое бремя родителей и улучшить материальное положение домохозяйств с несовершеннолетними или молодыми людьми, продолжающими свое образование.
