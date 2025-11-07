Ричмонд
Минтруд проверит счета получателей детских пособий в трёх регионах РФ

Минтруд России представил план реализации пилотного проекта по учету поступлений на банковские счета при назначении единого пособия. Этот проект начнут внедрять в 2026 году в трех регионах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Источник: Life.ru

В эксперименте примут участие Московская область, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Проведут эксперимент в несколько этапов.

«Для оценки оборотов по счетам не учтут переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества», — объяснили в пресс-службе.

Кстати, с 2026 года в России вводят новую государственную инициативу, направленную на поддержку семей с детьми. Мера называется «семейной налоговой выплатой». Она призвана уменьшить финансовое бремя родителей и улучшить материальное положение домохозяйств с несовершеннолетними или молодыми людьми, продолжающими свое образование.

