Маск получит рекордный бонус от Tesla в 1 трлн долларов

На ежегодном собрании акционеров Tesla 75% инвесторов проголосовали за выплату Илону Маску компенсационного пакета примерно на один триллион долларов. Сам предприниматель не получает зарплату, ему выплачивают вознаграждения за рост капитализации компании и реализацию ключевых проектов. Согласно новой схеме, Tesla обязуется увеличить рыночную стоимость до 8,5 триллиона долларов, выпустить 20 миллионов автомобилей, миллион роботов и столько же роботакси. В случае успеха Маск станет владельцем четверти всех акций компании — и самым богатым человеком в истории.