Маск получит рекордный бонус от Tesla в 1 трлн долларов

Американский предприниматель Илон Маск получит почти триллион долларов. Акционеры Tesla одобрили грандиозный компенсационный пакет, который может стать крупнейшей выплатой в истории США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Life.ru

На ежегодном собрании акционеров Tesla 75% инвесторов проголосовали за выплату Илону Маску компенсационного пакета примерно на один триллион долларов. Сам предприниматель не получает зарплату, ему выплачивают вознаграждения за рост капитализации компании и реализацию ключевых проектов. Согласно новой схеме, Tesla обязуется увеличить рыночную стоимость до 8,5 триллиона долларов, выпустить 20 миллионов автомобилей, миллион роботов и столько же роботакси. В случае успеха Маск станет владельцем четверти всех акций компании — и самым богатым человеком в истории.

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск грозил уйти из Tesla, если акционеры не одобрят премию. Совет директоров предупреждал, что без него компания может потерять лидерство в области автопилота и робототехники. Против выплаты выступали консалтинговые агентства и профсоюзы, считая сумму чрезмерной, однако инвесторы сделали свой выбор.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

