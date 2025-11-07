Ричмонд
Учитель, в которую стрелял первоклассник в США, получит 10 миллионов компенсации

Бывшая учительница в американском штате Виргиния по решению суда должна получить компенсацию в размере 10 миллионов долларов за ранения, которые ей нанес вооруженный пистолетом ученик первого класса. Об этом сообщило местное издание Virginian-Pilot.

Инцидент случился в январе 2023 года. Шестилетний ребенок открыл стрельбу в классе и ранил в руку и грудь педагога Абигайль Цвернер. Она подала в суд на заместителя директора школы Эбони Паркер, которая якобы игнорировала сообщения о наличии у мальчика огнестрельного оружия.

Уточняется, что жюри присяжных приняло решение о компенсации в размере 10 миллионов долларов после более пяти часов размышлений. В иске учительница просила присудить ей 40 миллионов долларов.

По информации издания, Паркер в декабре предстанет перед новым судом по обвинению в неисполнении обязанностей в отношении ученика. Его мать ранее приговорили к четырем годам тюрьмы по обвинениям, связанным с хранением оружия.

