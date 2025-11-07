Учитель, в которую стрелял первоклассник в США, получит 10 миллионов компенсации

Инцидент случился в январе 2023 года. Шестилетний ребенок открыл стрельбу в классе и ранил в руку и грудь педагога Абигайль Цвернер. Она подала в суд на заместителя директора школы Эбони Паркер, которая якобы игнорировала сообщения о наличии у мальчика огнестрельного оружия.