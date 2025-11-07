Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: РФ надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию САР

Небензя уточнил, что Российская Федерация готова продолжить диалог с Сирией.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона после снятия санкций СБ ООН с Ахмеда аш-Шараа рассчитывает, что этот шаг поможет экономическому восстановлению и развитию Сирии, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«Надеемся, что принятие резолюции будет содействовать изначально заявленной цели — способствовать экономическому восстановлению и развитию Сирии в нынешний непростой, но при этом крайне важный для Дамаска переходный период», — сказал он.

Комментарий прозвучал после голосования за резолюцию. Небензя отметил, что Российская Федерация готова продолжить диалог с САР.

Ранее сообщалось, что Совбез Организации Объединённых Нацией проголосовал за снятие ограничительных мер с сирийского лидера на переходный период Ахмеда аш-Шараа, а также с министра внутренних дел Анаса Хаттаба. «За» проголосовали 14 членов СБ, в том числе РФ.

Напомним, Ахмед аш-Шараа был назначен временным президентом САР в январе текущего года.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше