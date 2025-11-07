Небензя: РФ надеется, что снятие санкций с аш-Шараа поможет развитию САР

Российская сторона после снятия санкций СБ ООН с Ахмеда аш-Шараа рассчитывает, что этот шаг поможет экономическому восстановлению и развитию Сирии, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
«Надеемся, что принятие резолюции будет содействовать изначально заявленной цели — способствовать экономическому восстановлению и развитию Сирии в нынешний непростой, но при этом крайне важный для Дамаска переходный период», — сказал он.
Комментарий прозвучал после голосования за резолюцию. Небензя отметил, что Российская Федерация готова продолжить диалог с САР.
Ранее сообщалось, что Совбез Организации Объединённых Нацией проголосовал за снятие ограничительных мер с сирийского лидера на переходный период Ахмеда аш-Шараа, а также с министра внутренних дел Анаса Хаттаба. «За» проголосовали 14 членов СБ, в том числе РФ.
Напомним, Ахмед аш-Шараа был назначен временным президентом САР в январе текущего года.