Стало известно, сколько можно получить за больничный по уходу за ребенком в 2026 году

В России минимальный размер выплат по больничному листу при необходимости ухода за ребенком в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей.
«В фокусе анализа демографической проблематики повышение минимального размера оплаты больничного по уходу за ребенком, планируется его размер не менее 27 тысяч рублей в месяц», — рассказал РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Как он уточнил, для детей до 7 лет больничный родителям оплачивается в размере 100% от зарплаты вне зависимости от стажа. Также со следующего года пособие по беременности и родам планируют увеличить примерно на 20%.
Кроме этого, эксперт добавил, что в России также вырастут размеры материнского капитала, единого пособия, выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и других мер поддержки.
Накануне в Госдуме рассказали о подготовке законопроекта об увеличении пособий по беременности и родам.