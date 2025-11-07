Ричмонд
Стало известно, сколько можно получить за больничный по уходу за ребенком в 2026 году

Гиринский: минимальный размер больничного по уходу за ребёнком составит 27 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

В России минимальный размер выплат по больничному листу при необходимости ухода за ребенком в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей.

«В фокусе анализа демографической проблематики повышение минимального размера оплаты больничного по уходу за ребенком, планируется его размер не менее 27 тысяч рублей в месяц», — рассказал РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Как он уточнил, для детей до 7 лет больничный родителям оплачивается в размере 100% от зарплаты вне зависимости от стажа. Также со следующего года пособие по беременности и родам планируют увеличить примерно на 20%.

Кроме этого, эксперт добавил, что в России также вырастут размеры материнского капитала, единого пособия, выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и других мер поддержки.

Накануне в Госдуме рассказали о подготовке законопроекта об увеличении пособий по беременности и родам.