ФРГ направила в Бельгию силы ВВС на фоне инцидентов с БПЛА у аэропортов

ФРГ отправила в Бельгию подразделения военно-воздушных сил и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам на фоне инцидентов с БПЛА у аэропортов и военных баз, сообщили в постоянном представительстве ФРГ при Североатлантическом альянсе.
«Первые передовые подразделения немецких ВВС уже прибыли в Бельгию для оценки ситуации и координирования с бельгийскими ВС по вопросам временного размещения систем обнаружения и противодействия БПЛА», — говорится в сообщении представительства в соцсети X*.
В ФРГ отметили, что немецкая сторона поддерживает своего союзника по альянсу «вооружением по противодействию БПЛА».
Напомним, в среду беспилотники парализовали работу двух самых крупных аэропортов в Брюсселе и Льеже.
Ранее сообщалось, что аэропорт в столице Бельгии был временно закрыт из беспилотного летательного аппарата.
