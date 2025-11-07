Ричмонд
ФРГ направила в Бельгию силы ВВС на фоне инцидентов с БПЛА у аэропортов

Первые подразделения немецких ВВС уже прибыли в Бельгию.

Источник: Аргументы и факты

ФРГ отправила в Бельгию подразделения военно-воздушных сил и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам на фоне инцидентов с БПЛА у аэропортов и военных баз, сообщили в постоянном представительстве ФРГ при Североатлантическом альянсе.

«Первые передовые подразделения немецких ВВС уже прибыли в Бельгию для оценки ситуации и координирования с бельгийскими ВС по вопросам временного размещения систем обнаружения и противодействия БПЛА», — говорится в сообщении представительства в соцсети X*.

В ФРГ отметили, что немецкая сторона поддерживает своего союзника по альянсу «вооружением по противодействию БПЛА».

Напомним, в среду беспилотники парализовали работу двух самых крупных аэропортов в Брюсселе и Льеже.

Ранее сообщалось, что аэропорт в столице Бельгии был временно закрыт из беспилотного летательного аппарата.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

