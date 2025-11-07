Guardian: Армия Великобритании готова участвовать в операциях на Украине

Британская армия намерена принять участие в конфликте на Украине или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой «коалиции желающих». Об этом написало британское издание The Guardian, ссылаясь на источники.
— Армия Великобритании вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты, — сказано в статье.
Замминистра обороны Британии Люк Поллард сообщил, что основная миссия страны заключается в оказании поддержки союзников по Североатлантическому альянсу в обеспечении безопасности восточного фланга блока.
— Наша миссия как страны — оказывать поддержку союзникам по НАТО и обеспечивать безопасность восточного фланга, — цитирует его газета.
28 октября премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вопросы поставки дальнобойного оружия Украине. Помимо поставок вооружений Киеву, стороны затронули тему мер давления на КНР с целью отказа от закупки нефти из России.