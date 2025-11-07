Власти Ливана намерены освободить Ганнибала Каддафи и отменить залог

Власти Ливана приняли решение освободить Ганнибала Каддафи, сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи, и отменить залог. Об этом сообщило Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, базирующееся в Триполи.
В своем заявлении ПНЕ выразило «глубокую признательность президенту Ливана и спикеру парламента за сотрудничество и понимание», которые позволили добиться освобождения Ганнибала и отмены залога.
Ранее ливанский суд согласился отпустить Ганнибала под залог в 11 миллионов долларов, при этом запретив ему покидать страну. Адвокат Лоран Байон тогда заявил, что намерен обжаловать такую сумму.
Напомним, Ганнибал, пятый сын лидера Джамахирии, был похищен боевиками шиитского движения «Амаль» в Ливане. Его нашли и освободили в 2015 году в городе Баальбек, но после этого полиция задержала его.