Власти Ливана намерены освободить Ганнибала Каддафи и отменить залог

Ранее суд Ливана согласился отпустить Ганнибала под залог в 11 миллионов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ливана приняли решение освободить Ганнибала Каддафи, сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи, и отменить залог. Об этом сообщило Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, базирующееся в Триполи.

В своем заявлении ПНЕ выразило «глубокую признательность президенту Ливана и спикеру парламента за сотрудничество и понимание», которые позволили добиться освобождения Ганнибала и отмены залога.

Ранее ливанский суд согласился отпустить Ганнибала под залог в 11 миллионов долларов, при этом запретив ему покидать страну. Адвокат Лоран Байон тогда заявил, что намерен обжаловать такую сумму.

Напомним, Ганнибал, пятый сын лидера Джамахирии, был похищен боевиками шиитского движения «Амаль» в Ливане. Его нашли и освободили в 2015 году в городе Баальбек, но после этого полиция задержала его.