NBC: Юноша облил водой картины и разорвал гобелены в музее Нью-Йорка

Молодой человек облил водой картины и порвал гобелены в самом крупном художественном музее Нью-Йорка — Метрополитен-музее. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщил портал NBC News.
Речь идет о картине XIX века «Принцесса де Бройль» Жана-Огюста-Доминика Энгра и алтарном образе XVI века «Мадонна с младенцем и святыми» Джироламо даи Либри.
Уточняется, что реставрационные работы обойдутся в одну тысячу долларов. Сообщений о пострадавших не поступало.
Полиция установила, что произведения искусства испортил 19-летний молодой человек, проживающий в гостинице в городе. Его задержали и предъявили обвинение, сказано в статье.
Французская полиция задержала семь человек, подозреваемых в ограблении Лувра 19 октября. Двое из них имеют криминальное прошлое, а один пытался улететь из страны. Также под следствие попал охранник, в смартфоне которого обнаружили переписку с одним из предполагаемых воров. Украденные драгоценности так и не нашли. Как идет расследование этого громкого ограбления — в материале «Вечерней Москвы».