NBC: Юноша облил водой картины и разорвал гобелены в музее Нью-Йорка

Французская полиция задержала семь человек, подозреваемых в ограблении Лувра 19 октября. Двое из них имеют криминальное прошлое, а один пытался улететь из страны. Также под следствие попал охранник, в смартфоне которого обнаружили переписку с одним из предполагаемых воров. Украденные драгоценности так и не нашли. Как идет расследование этого громкого ограбления — в материале «Вечерней Москвы».