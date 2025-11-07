В России запретили продавать некоторые лекарства: что вошло в список

Правительство РФ включило в список СДВ некоторые анаболики и психостимуляторы, ускоряющие набор мышц и сжигание жира, а также повышающие выносливость. Об этом следует из постановления кабмина РФ.
Среди новых запрещенных веществ — дизайнерский андростанол (структурный аналог фуразабола) и группа SARMs: лигандрол, масторин, тестолон, рекардин и реверол. Особо отмечается, что лигандрол превосходит по силе действия ранее запрещенный остарин.
Кроме этого, в список СДВ вошли и некоторые психостимуляторы, включая 1,4-диметилпентиламин. Это вещество по своей химической структуре аналогично уже внесенному в перечень препарату ДМАА (4-метилгексан-2-амин).
