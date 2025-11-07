Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России запретили продавать некоторые лекарства: что вошло в список

В РФ запретили продажу ряда анаболиков, стероидов и психостимуляторов.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ включило в список СДВ некоторые анаболики и психостимуляторы, ускоряющие набор мышц и сжигание жира, а также повышающие выносливость. Об этом следует из постановления кабмина РФ.

Среди новых запрещенных веществ — дизайнерский андростанол (структурный аналог фуразабола) и группа SARMs: лигандрол, масторин, тестолон, рекардин и реверол. Особо отмечается, что лигандрол превосходит по силе действия ранее запрещенный остарин.

Кроме этого, в список СДВ вошли и некоторые психостимуляторы, включая 1,4-диметилпентиламин. Это вещество по своей химической структуре аналогично уже внесенному в перечень препарату ДМАА (4-метилгексан-2-амин).

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в стране. До этого парламент подчеркивал необходимость принять законопроект о полном запрете вейпов.