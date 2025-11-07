Морозы до −29 градусов и туман ждут ямальцев в выходных

В ночь на 9 ноября похолодает до −29 градусов.
На территории ЯНАО с пятницы 7 ноября до воскресенья 9 ноября столбики термометров будут опускаться до −29 градусов, а также ожидается изморозь и туман. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО с 7 по 9 ноября в отдельных районах ожидается изморозь и туман. В ночное время прогнозируется температура воздуха −17, −29 градусов, при натекании облачности — до −7. Днем потепление до −12, −24 градусов, местами до −5», — сообщается на сайте управления.
На территории будет идти небольшой снег, а ветер — северо-восточный, восточный 3−11 м/с. Похолодание начнется в округе с ночи пятницы.
По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 7 по 9 ноября будет следующая погода:
Салехард: днем −12, −19°C, ночью −6, −26°C. Облачно, туман, изморозь, ветер 4−7 м/с;Новый Уренгой: днем −12, −23°C, ночью −15, −26°C. Облачно, снежные зерна, ветер 4−5 м/с;Ноябрьск: днем −6, −18°C, ночью −10, −24°C. Малооблачно, туман, ветер 4−6 м/с;Надым: днем −10, −23°C, ночью −14, −27°C. Пасмурно, облачно, туман, ветер до 4−6 м/с.