Как «прочитать» погоду по коту: советы зоопсихолога

Домашние животные умеют предчувствовать изменения погоды. В сети встречается множество наблюдений за поведением кошек перед похолоданием, дождем или потеплением. Зоопсихолог Татьяна Куликова рассказала KP.RU, на какие повадки стоит обращать внимание, чтобы «прочитать» погоду по питомцу.
— Начнем с того, что все кошачье приданное — вибриссы, кожа и шерсть. Вибриссы, действительно, очень чувствительны к перепадам температуры. А кожа кошки чувствительна к влажности воздуха, — отметила специалист.
Перед похолоданием коты ищут теплые места: рядом с батареей, под одеялом или на теплом полу, сворачиваются клубочком и прячут нос. При потеплении они становятся вальяжными, медленно ходят, потягиваются и спят на полу, широко раскинув лапы.
По словам эксперта, в пасмурную погоду питомцев почти ничего не беспокоит, а перед дождем или сильным снегопадом коты много вылизываются, пьют воду и ищут укромные места, иногда забираясь в домики. Куликова добавила, что кошки и другие животные иногда предупреждают о серьезных катаклизмах.