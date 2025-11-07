Бывший наставник Месси будет тренировать Миранчука

Мартино хорошо знаком с клубом — в 2017—2018 годах он уже тренировал «Атланту» и привёл команду к победе в Кубке MLS. Опытный специалист ранее работал со сборными Аргентины, Мексики и Парагвая, а также с испанской «Барселоной», с которой выиграл Суперкубок Испании в 2013 году. Кроме того, он тренировал американский «Интер Майами», аргентинские «Альмиранте Браун», «Платенсе», «Институто», «Колон», «Ньюэллс Олд Бойз» и парагвайские клубы «Либертад», «Серро Портеньо».