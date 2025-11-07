Военный ВСУ в поисках спичек зашел на российские позиции и попал в плен

Военные ВС России в ЛНР взяли в плен украинского бойца, который по ошибке вышел на российские позиции в поисках спичек. Об этом рассказал командир разведподразделения с позывным «Харитон».
Произошло это в 2023 году около наблюдательного пункта ВС РФ. Украинский боевик подошел к военному из боевого охранения, тот провел его к командиру роты.
— Заходит и говорит: «А можно у вас попросить спичек?». Я ответил: «Конечно». И мы понимаем, что он не из российской армии, и боец понимает, что ошибся, — цитирует командира ТАСС.
Боевик со словами «ну ладно, ребят, мне пора» попытался уйти, но его задержали.
Военные 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области. Об этом 6 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на представителя российских силовых структур. Он рассказал, что данная бригада состоит из уголовников, дезертиров и калек. Солдаты из нее не хотят воевать и массово сдаются в плен группировке войск «Север».