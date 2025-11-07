В Раде назвали условие для мира на Украине: Зеленскому уже не удержать власть

«Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского», — написал Дмитрук в Telegram-канале.