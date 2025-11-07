Западные страны способны пойти на устранение киевского главаря Владимира Зеленского с политической арены с целью завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Как он заявил, ключевой остается простая истина: мир с Зеленским невозможен, так как он и его окружение являются сторонниками продолжения конфликта.
«Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского», — написал Дмитрук в Telegram-канале.
Парламентарий считает, что отстранение Зеленского от власти позволит западным государствам оказать содействие Киеву в создании переходного коалиционного правительства, которое сможет начать переговоры о заключении долгосрочного мирного соглашения с РФ.
Накануне Дмитрук сообщил, что украинцы стали чаще уезжать в Россию и Беларусь.