Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: британская армия готова участвовать в операциях на Украине

Участие британских сил в боевых действиях может проходить напрямую в зоне конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Британская армия готовится к возможному участию в украинском конфликте или в предполагаемых «миротворческих миссиях» в рамках так называемой «коалиции желающих». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным издания, рассматривается сценарий, при котором Лондон может задействовать широкий спектр военных средств — от истребителей и бронетехники до подразделений пехоты. Источники отмечают, что участие британских сил может проходить напрямую в зоне конфликта.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард подчеркнул, что ключевая задача страны — поддержка партнёров по НАТО и обеспечение безопасности восточного фланга альянса.

Ранее сообщалось, что украинские силы перебросили на сумское направление прошедший обучение в Великобритании 2-й батальон 1004-й отдельный бригады охраны и обслуживания.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше