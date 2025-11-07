Guardian: британская армия готова участвовать в операциях на Украине

Британская армия готовится к возможному участию в украинском конфликте или в предполагаемых «миротворческих миссиях» в рамках так называемой «коалиции желающих». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в военных кругах.
По данным издания, рассматривается сценарий, при котором Лондон может задействовать широкий спектр военных средств — от истребителей и бронетехники до подразделений пехоты. Источники отмечают, что участие британских сил может проходить напрямую в зоне конфликта.
Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард подчеркнул, что ключевая задача страны — поддержка партнёров по НАТО и обеспечение безопасности восточного фланга альянса.
Ранее сообщалось, что украинские силы перебросили на сумское направление прошедший обучение в Великобритании 2-й батальон 1004-й отдельный бригады охраны и обслуживания.