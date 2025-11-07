Ричмонд
Сикорский призвал ЕС обеспечивать Украину военными ресурсами ещё три года

Сикорский выразил надежду, что СНА продолжат передавать Киеву разведданные.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ЕС следует быть готовым предоставлять украинской стороне «военные ресурсы» ещё в течение трёх лет.

«Украина планирует продолжать сопротивление в течение трёх лет. Наша задача — обеспечить его ресурсами для продолжения работы», — сказал он в эфире телеканала TVP World.

Кроме того, по словам Сикорского, ЕС следует «более активно вести себя на переговорах о будущем восстановлении Украины», это связано с тем, что европейские государства поставляют ей большое количество оружия.

Сикорский выразил надежду, что Соединённые Штаты продолжат передавать Киеву разведданные.

«Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для ПВО и дальних ударов, также важны. За это в основном платит Европа, и именно поэтому я считаю, что Европа должна играть более активную роль в переговорах о будущем урегулировании», — заявил он.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне мешают урегулированию, а также напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в украинский конфликт.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Сикорского «Усамой бен Сикорским» после того, как он выразил надежду на вывод из строя нефтепровода «Дружба» украинскими военными.

