С полок магазинов РФ рискуют пропасть популярные у россиян продукты

За месяц до этого аналогичное предложение поступило от «Руспродсоюза». В обращении к правительству от 30 сентября организация настаивала, чтобы доля СТМ в продовольственных товарах не превышала 25% в рамках одной категории. По их мнению, это поможет сохранить разнообразие товаров на полках и поддержать отечественные бренды.