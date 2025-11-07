Ричмонд
Рыбакина узнала соперницу в полуфинале турнира в Саудовской Аравии

Определилась соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в полуфинале Итогового турнира WTA-2025 в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

7 ноября в 20:00 по казахстанскому времени Елена Рыбакина, выигравшая группу Серены Уильямс, встретится с Джессикой Пегулой в борьбе за выход в финал престижного турнира.

Джессика Пегула занимает пятое место в рейтинге WTA. В третьем туре группового этапа она переиграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:3 и заняла вторую позицию в группе Штеффи Граф.

9 ноября на кортах итальянского Турина стартует 56-й по счету Итоговый чемпионат ATP с участием 10 лучших теннисистов планеты, два из которых прибудут сюда в качестве запасных игроков/