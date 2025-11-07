Ричмонд
В Новосибирской области сняли арест с директора рухнувшей школы

Ранее Татарский районный суд назначил ей домашний арест до 21 ноября 2025 года.

Источник: Соцсети

Директору школы № 5 Людмилу Лиховец, обвиняемую в превышении должностных полномочий после обрушения части здания 21 сентября, отменили домашний арест, сообщили в группе суда в VK.

Ранее Татарский районный суд назначил ей домашний арест до 21 ноября 2025 года. Адвокаты подали апелляцию с просьбой заменить меру пресечения на подписку о невыезде или ограничение отдельных действий.

Суд апелляционной инстанции изучил материалы и отменил решение первой инстанции. Директор школы теперь освобождена из-под домашнего ареста.