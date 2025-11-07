Казахстанцы, страдающие депрессией, могут оформить больничный

Согласно официальным данным, в этом году депрессия была диагностирована у 1517 жителей Казахстана. В прошлом году случаев было меньше — 1457. Однако, как оказалось, мало кто знает, что при депрессии можно получить больничный лист. Его оформляет врач-психиатр.
«В средней степени и в тяжёлой степени он лечится в стационарных условиях, что не запрещает выдачу больничных листов на стационарном уровне. Также на амбулаторном уровне можно получить больничный лист, но нужно обязательно подтверждение врача-психиатра», — сообщила официальный представитель Минздрава Асель Кидиралиева.
Психиатры отмечают, что в основном с таким диагнозом обращаются люди среднего возраста — от 18 до 40 лет. Чаще женщины. Депрессию легко спутать с выгоранием и переутомлением, поэтому многие не обращают на это внимание.
«Легкая стадия депрессии — это когда настроение слегка снижено, но работоспособность еще остаётся, и человек еще адаптирован к быту. Умеренная степень депрессии сопровождается устойчиво сниженным настроением и уже нарушением работоспособности. Третья степень депрессии сопровождается суицидальными мыслями», — поясняет психиатр Виктория Ефимова.
При тяжелой степени врачи прибегают к психокоррекции, чаще к медикаментозному лечению. Легкими формами занимается психолог. «Человек может сам себе помочь выйти из депрессии. То есть, это обязательно прогулки, хобби, включать такие ресурсные факторы, которые тебя наполняют ресурсами, заниматься любимым делом, то, что тебя интересует, то, что нас может заряжать», — заявила психолог Арай Нурибекова.
Больничный лист оформляется в электронном формате. Однако, по данным Национального центра развития здравоохранения, учет количества выданных листов нетрудоспособности по этому диагнозу в стране не ведется.