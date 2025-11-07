Казахстанцы, страдающие депрессией, могут оформить больничный

При тяжелой степени врачи прибегают к психокоррекции, чаще к медикаментозному лечению. Легкими формами занимается психолог. «Человек может сам себе помочь выйти из депрессии. То есть, это обязательно прогулки, хобби, включать такие ресурсные факторы, которые тебя наполняют ресурсами, заниматься любимым делом, то, что тебя интересует, то, что нас может заряжать», — заявила психолог Арай Нурибекова.