В Новосибирске обсудили меры по обеспечению продовольственной безопасности России. Тему подняли на пленарном заседании «Сибирская продовольственная безопасность — ключевой фактор устойчивого развития регионов» VIII Сибирского Агропродовольственного форума, который проходит с 5 по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Стоит отметить, что Новосибирская область является одним из крупнейших экспортеров в Сибири. За последние семь лет объем поставок за границу в натуральном выражении увеличился в 6,6 раза, в стоимостном выражении — в 4,1 раза.
— Сегодня все больше руководителей реагируют на вызовы не сиюминутно, не ситуативно, а очень долгосрочно и системно. Мы осознали, что нужно опираться на местных экспортеров, и это дало результат. Уже третий год подряд Новосибирская область лидирует по объему экспорта сельхозпродукции в Сибири, — отметил губернатор Андрей Травников.
Регион входит в число лидеров по экспорту гречихи, овса, семян рапса, льна и подсолнечника, льняного масла, мороженого, ячменя и соевых бобов. Сельхозпродукция экспортируется в 49 стран.