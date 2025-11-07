В Новосибирске обсудили меры по обеспечению продовольственной безопасности

— Сегодня все больше руководителей реагируют на вызовы не сиюминутно, не ситуативно, а очень долгосрочно и системно. Мы осознали, что нужно опираться на местных экспортеров, и это дало результат. Уже третий год подряд Новосибирская область лидирует по объему экспорта сельхозпродукции в Сибири, — отметил губернатор Андрей Травников.