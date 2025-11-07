В Тюменской области названы самые востребованные специалисты добывающей отрасли

У машинистов средняя зарплата составила 156 665 рублей, а у сварщиков — 113 545 рублей в месяц. В топ самых востребованных специалистов также вошли водители грузового транспорта с зарплатой в 133 тысячи рублей и монтажники с зарплатой почти в 119 тысяч рублей.