Актрисы театра Горького оказались на обложке эротического календаря

История о том, как женщины британского городка перевернули мир, поставлена на сцене Приморского академического краевого драматического театра имени Горького.
За основу взят сюжет современного драматурга Тима Фёрта «Девочки из календаря» (16+). Дамы провинциального Женского института, снявшись обнаженными, смогли не только восстать против пуританских устоев и обрести внутреннюю свободу. Они широко заявили о проблеме рака, обретя тысячи поклонников по всему свету.
В Женском институте небольшого городка английского графства Йоркшир царит скука. Дамам порядком надоел разумный подход к жизненным проблемам, нудные лекции о ЗОЖ, йоговские целительные позы, и даже Рождество с лимонным тортом, поросячьими костюмчиками и охапкой садовых цветов. Но если в литературном первоисточнике героини романа — женщины пенсионного возраста, то в театральной версии они гораздо моложе. Развлекаются как могут, порицаемые общественной моралью.
Комедия становится драмой, когда Джон (Михаил Марченко) — муж Ани (Марина Волкова) заболевает лимфомой и вскоре умирает. Героини в желании открыто заявить о низком качестве лечения от рака, отважно решаются на эротическую фотосессию для ежегодного календаря.
«Мысли о постановке спектакля появились лет 10 назад, и какое-то время “пролежали в чемодане”. Сложная пьеса, и она не о фотографиях обнаженных женщин, кого теперь этим удивишь? Тема онкологии — история человеческих трагедий, это очень ответственно, и это день сегодняшний», — высказался художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий.
Поставил спектакль молодой, но уже хорошо известный в стране режиссер Сергей Захарин, сегодня он руководит театром «Глобус» Новосибирска.
"Спектакль создавался в сотворчестве с актрисами, — поделился Сергей Захарин. -
Мне важно донести до зрителя мысль — теория малых дел работает. Непростая пьеса, но и очень интересная. Собираясь вместе, женщины умеют трансформировать свои боли, нести свет".
Несмотря на профессионализм, актрисы признаются — перед фотосессией волновались.
«Нашлись те, кому хотелось, чтобы больше разделись, — сказала исполнительница роли Крис Наталья Овчинникова. — Но мы — академический театр, поэтому должна быть какая-то недосказанность, тайна».
В итоге журналистам представили реальный календарь с фото актрис — героинь спектакля.
Премьера спектакля «Девочки из календаря» пройдет 7, 8 ноября и 7 декабря.