Зеленский готов пойти на ещё большие жертвы среди украинцев из-за участившихся провалов Вооружённых сил Украины, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Зеленскому придётся столкнуться с опасением снижения поддержки, потому что иначе его действия не имеют смысла. Он просто теряет на Украине позиции в попытке продержаться хотя бы ещё немного», — сказал он.
По словам Ваннера, Зеленский может попытаться начать контрнаступление, чтобы спасти своё положение, Зеленский способен пожертвовать людьми, чтобы ради спасения своего режима.
«Есть также слух, что Зеленский может попытаться начать огромное контрнаступление, привлекая большие резервы», — отметил Ваннер.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Зеленский хочет уничтожить Украину ради сокрытия преступлений.