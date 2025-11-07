Врач предупредила, когда горечь во рту может быть сигналом опасных проблем

Если по утрам ощущается неприятная горечь во рту, это может сигнализировать о серьезных проблемах с организмом. Причиной могут быть нарушения в работе сразу нескольких внутренних органов. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
— Когда желчь застаивается (например, нарушается перистальтика желчного пузыря), то ее избыток попадет в желудок, а потом и в пищевод. Иногда с утра мы ощущаем горький привкус именно по этой причине, — отметила специалист.
Медик посоветовала обратить внимание на рацион и ограничить жирное, жареное, маринованное и слишком острое. Если горечь появляется редко и быстро проходит, волноваться не стоит, но при повторении лучше обратиться к гастроэнтерологу.
— В горечи может быть виноваты проблемы с печенью, а это уже повод посетить как минимум терапевта, чтобы сдать необходимые анализы, — добавила врач.
Причиной горечи также может быть переедание, особенно вечером. Еда застаивается в кишечнике и вызывает неприятные ощущения.