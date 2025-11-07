Считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец» тайно хранили в Канаде полвека

«На протяжении многих лет, я уверен, каждому из нас хоть раз задавали вопросы об этом бриллианте Я сам до недавнего времени не знал о его существовании, поэтому легко отвечал на эти вопросы», — рассказал внук императора Карла I, Карл фон Габсбург-Лотаринген.