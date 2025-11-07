Считавшийся утерянным бриллиант Габсбургов «Флорентиец» тайно хранили в Канаде полвека

Трое представителей семьи Габсбургов сообщили, что жёлтый бриллиант размером с грецкий орех и весом 137 карат находился в хранилище с тех пор, как семья перебралась туда во время Второй мировой войны. Все эти годы потомки скрывали информацию о его местоположении.
«На протяжении многих лет, я уверен, каждому из нас хоть раз задавали вопросы об этом бриллианте Я сам до недавнего времени не знал о его существовании, поэтому легко отвечал на эти вопросы», — рассказал внук императора Карла I, Карл фон Габсбург-Лотаринген.
Он также отметил, что чем меньше людей знакомы с местонахождением драгоценности, «тем выше её безопасность». Тем не менее, семья планирует выставить реликвию в музее.
Life.ru сообщал, как на аукционе за 14 млн долларов продали редкий 10-каратный розовый бриллиант Марии-Антуанетты. Стартовая цена «Marie-Thérèse Pink Diamond» весом 10,38 карата составляла 11,8 млн долларов, что почти вдвое превысило максимальную оценку.
