В Дагестане нашли неуловимую майнинг-ферму в «газели», за которой гонялись три месяца

Во время проверки электрохозяйства в селе Ташкапур сотрудники «Дагэнерго» обнаружили лишний расход электричества. Энергетики три месяца охотились на майнера с мобильной системой добычи криптовалюты. Передвижную ферму в «Газели» смогли заметить с помощью квадрокоптера с тепловизором. Такие камеры позволяют находить приборы под напряжением на чердаках, в подвалах и других местах, где прячут подобное оборудование.