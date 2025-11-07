Ричмонд
В Дагестане нашли неуловимую майнинг-ферму в «газели», за которой гонялись три месяца

Житель Левашинского района Дагестана создал мобильную майнинг-ферму, спрятав 72 аппарата для добычи криптовалют в автомобиле «Газель». Об этом сообщил исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев.

Источник: Life.ru

Во время проверки электрохозяйства в селе Ташкапур сотрудники «Дагэнерго» обнаружили лишний расход электричества. Энергетики три месяца охотились на майнера с мобильной системой добычи криптовалюты. Передвижную ферму в «Газели» смогли заметить с помощью квадрокоптера с тепловизором. Такие камеры позволяют находить приборы под напряжением на чердаках, в подвалах и других местах, где прячут подобное оборудование.

Мобильная майнинг-ферма в Дагестане. Видео © Telegram / Магомедшапи Шапиев.

Приборы учёта показали, что энергопотребление превысило 152 тысячи киловатт-часов. Предварительно ущерб составил около 1,5 миллиона рублей. Выяснилось, что у этого же майнера изымали такую же ферму год назад. Собранные материалы направили на экспертизу и передали в правоохранительные органы для расследования.

В конце октября полиция пресекла деятельность крупной майнинг-фермы в Ленинградской области. Ущерб от её работы предварительно оценили более чем в 1 миллиард рублей. Ферма использовала оборудование, подключённое к энергетическим сетям без учёта и оплаты электроэнергии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.