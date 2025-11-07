Первое выступление американского рэпера T.I. в России: где и когда пройдут концерты

Уточняется, что концерт T.I. в Москве состоится 6 февраля на сцене «ВТБ Арены». Стоимость билетов варьируется в зависимости от категории: самые доступные места на дальних трибунах предлагаются от 4,5 тыс. рублей, на ближние трибуны — от 5 до 15 тыс. рублей. Также доступны билеты на танцпол за 6 тыс. рублей и в фан-зону за 8 тыс. рублей.