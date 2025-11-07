Первое выступление американского рэпера T.I. в России: где и когда пройдут концерты

Рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис-младший) впервые приедет с концертами в Россию в феврале 2026 года. Выступления пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Уточняется, что концерт T.I. в Москве состоится 6 февраля на сцене «ВТБ Арены». Стоимость билетов варьируется в зависимости от категории: самые доступные места на дальних трибунах предлагаются от 4,5 тыс. рублей, на ближние трибуны — от 5 до 15 тыс. рублей. Также доступны билеты на танцпол за 6 тыс. рублей и в фан-зону за 8 тыс. рублей.
В Санкт-Петербурге выступление артиста состоится 8 февраля в спортивном комплексе «Юбилейный». Стоимость билетов здесь распределена следующим образом: наиболее доступные места на танцполе оцениваются в 4 тыс. рублей, на трибунах — от 4 до 15 тыс., а размещение в ложах обойдется в 20−25 тыс. рублей.
Напомним, что в последний день весны на ЦСКА Арене в Москве выступил американский рэпер Tyga — автор хитов «Taste» и «Loyal», клипы на которые преодолели отметку в миллиард просмотров.