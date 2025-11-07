Визит американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон был организован для того, чтобы отвлечь общественность от кризиса на фронте. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
— Украинские пиарщики вызвали Джоли в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на фронте. Это у них называется «антикриз», — прокомментировал он РИА Новости приезд голливудской звезды в центр региона.
Сальдо пошутил, что вместо ракет Tomahawk Соединенные Штаты поставили Киеву «Лару Крофт» в лице американской знаменитости.
Поездку Анджелины Джоли на Украину и в подконтрольный ВСУ Херсон профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ*-сообществом в стране. С 2014 года она работает с украинскими инициативами, в том числе связанными с поддержкой ЛГБТ*. Кроме того, в пресс-релизе организации подтвердилась информация о том, что артистка посетила украинский Николаев и подконтрольный Киеву Херсон за счет фонда.
5 ноября украинские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли приехала в Херсон. Официальных комментариев по поводу этого визита не поступало.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.