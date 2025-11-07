Фермеры ждут своих покупателей на ярмарках Владивостока в эти выходные

Как отмечает пресс-служба управления развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии, на ярмарках будет предложен широкий ассортимент овощей, фруктов, а также мясной, молочной и рыбной продукции. Горожане также смогут приобрести домашние кулинарные изыски и сладости к чаю.
Посетителям ярмарки также предоставлена возможность приобрести товары по ценам ниже, чем в розничных магазинах. Такая продукция на ярмарках обозначена ценниками желтого цвета.
В субботу, 8 ноября, домашняя продукция будет представлена на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
В воскресенье, 9 ноября, ярмарка развернется по адресам: Жигура, 2б, Верхнепортовой, 2 г и Басаргина, 15.