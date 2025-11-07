В Новосибирском зоопарке выхаживают детёныша медоеда, которого бросила мать

«Это первый опыт вскармливания детёныша медоеда в нашем зоопарке, серьёзный вызов для зоологов и в то же время уникальная возможность пополнить знания о биологии этих животных», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале учреждения.
На сегодняшний день подопечной зоологов уже четыре месяца. Она стабильно прибавляет в весе, активно интересуется окружающим миром и постепенно привыкает ко «взрослой» пище. Специалисты документируют важные этапы её развития.
Медоеды являются жителями зоопарка с 2020 года, и в 2021 году у них уже рождался детеныш. Однако тогда все прошло по стандартному сценарию: мама самостоятельно заботилась о своем первенце, выкармливая и воспитывая его без помощи человека.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в новосибирском зоопарке родились детёныши крошечных антилоп дикдиков.