Мемориальную доску Максиму Чиркину открыли в школе Находки

На церемонии присутствовали учителя, ученики школы и мама Максима, Марина Александровна. Собравшиеся вспоминали, что он был обычным парнем — сидел на задней парте, увлекался историей, играл в футбол на школьном стадионе. Но в решающий момент он оказался настоящим героем, до конца выполнив свой долг.