Мемориальную доску Максиму Чиркину открыли в школе Находки

Лейтенант таможенной службы погиб при исполнении воинского долга.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 24 города Находки открыли мемориальную доску выпускнику Максиму Чиркину. Лейтенант таможенной службы погиб при исполнении воинского долга, защищая национальные интересы России. Ему было всего 27 лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

На церемонии присутствовали учителя, ученики школы и мама Максима, Марина Александровна. Собравшиеся вспоминали, что он был обычным парнем — сидел на задней парте, увлекался историей, играл в футбол на школьном стадионе. Но в решающий момент он оказался настоящим героем, до конца выполнив свой долг.

Ученики школы подготовили торжественную программу: читали стихи и пели песни в память о Максиме. По их глазам было видно, что молодое поколение чтит и уважает подвиг земляка.

Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске. Имя Максима Чиркина навсегда останется в истории Находки как пример мужества и героизма.