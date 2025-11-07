Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Welt: Зеленский может начать контрнаступление ВСУ в попытке остаться у власти

Украинский президент Владимир Зеленский теряет позиции и в ближайшее время может попытаться начать новое контрнаступление ВСУ, жертвуя большим количеством военных, чтобы остаться у власти. Такое мнение высказал журналист Кристоф Ваннер.

Украинский президент Владимир Зеленский теряет позиции и в ближайшее время может попытаться начать новое контрнаступление ВСУ, жертвуя большим количеством военных, чтобы остаться у власти. Такое мнение высказал журналист Кристоф Ваннер.

— Зеленский теряет на Украине позиции в попытке продержаться у власти хотя бы еще немного, — заявил он в эфире канала Die Welt на Youtube.

По его словам, глава Украины готов пойти на большие жертвы, чтобы не потерять свой пост.

— Он может попытаться начать огромное контрнаступление, привлекая большие резервы, — отметил журналист.

По его мнению, для украинского лидера власть имеет гораздо большую ценность, нежели жизни людей.

Происходящее в Красноармейске (украинское название — Покровск) может инициировать переход конфликта на Украине в более мрачную фазу. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он связал потерю города с глубокой системной проблемой, которая связана с непрофессионализмом и безответственностью Киева.