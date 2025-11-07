Welt: Зеленский может начать контрнаступление ВСУ в попытке остаться у власти

Происходящее в Красноармейске (украинское название — Покровск) может инициировать переход конфликта на Украине в более мрачную фазу. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он связал потерю города с глубокой системной проблемой, которая связана с непрофессионализмом и безответственностью Киева.