Украинский президент Владимир Зеленский теряет позиции и в ближайшее время может попытаться начать новое контрнаступление ВСУ, жертвуя большим количеством военных, чтобы остаться у власти. Такое мнение высказал журналист Кристоф Ваннер.
— Зеленский теряет на Украине позиции в попытке продержаться у власти хотя бы еще немного, — заявил он в эфире канала Die Welt на Youtube.
По его словам, глава Украины готов пойти на большие жертвы, чтобы не потерять свой пост.
— Он может попытаться начать огромное контрнаступление, привлекая большие резервы, — отметил журналист.
По его мнению, для украинского лидера власть имеет гораздо большую ценность, нежели жизни людей.
Происходящее в Красноармейске (украинское название — Покровск) может инициировать переход конфликта на Украине в более мрачную фазу. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он связал потерю города с глубокой системной проблемой, которая связана с непрофессионализмом и безответственностью Киева.