В Новосибирской области на декретные выплаты направили 2,7 млрд рублей

Социальный фонд России продолжает активную работу по поддержке материнства в Новосибирской области. С начала года отделение фонда перечислило пособия по беременности и родам на сумму 2,7 миллиарда рублей. Поддержку получили более 12 тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области.