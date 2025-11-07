Ричмонд
В Новосибирской области на декретные выплаты направили 2,7 млрд рублей

Право на выплаты имеют работающие женщины, а также те, кто усыновил ребёнка до трёх месяцев.

Источник: Freepik

Социальный фонд России продолжает активную работу по поддержке материнства в Новосибирской области. С начала года отделение фонда перечислило пособия по беременности и родам на сумму 2,7 миллиарда рублей. Поддержку получили более 12 тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области.

Право на выплаты имеют работающие женщины, а также те, кто усыновил ребёнка до трёх месяцев. Размер пособия составляет 100% среднего заработка за два предыдущих года. Дополнительно предусмотрена помощь женщинам, уволенным из-за ликвидации организаций.

Продолжительность отпуска по беременности и родам зависит от ситуации: стандартный срок 140 дней, при осложнённых родах 156 дней, а при многоплодной беременности 194 дня.

«В 2026 году максимальная сумма “декретных” при стандартном отпуске в 140 дней составит 955 836 рублей», — сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Новосибирской области.