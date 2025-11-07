Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяных казахстанок сняли с рейса Актобе-Алматы

В аэропорту Актобе сняли с рейса двух женщин, направлявшихся в Алматы. Они вели себя агрессивно и нецензурно выражались, передает «Диапазон».

Источник: Nur.kz

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от Департамента полиции на транспорте, женщины 33 и 51 лет вели себя агрессивно и выражались нецензурной бранью. В итоге их обеих сняли с рейса, а материалы по факту мелкого хулиганства направили в суд.

Всего же с начала этого года сотрудники Департамента полиции на транспорте выявили 508 фактов правонарушений, совершенных на борту воздушных судов. Наиболее распространенные нарушения распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения — 313 фактов, курение на борту самолета — 131 факт, мелкое хулиганство — 32 факта и другие.