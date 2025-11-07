Пьяных казахстанок сняли с рейса Актобе-Алматы

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от Департамента полиции на транспорте, женщины 33 и 51 лет вели себя агрессивно и выражались нецензурной бранью. В итоге их обеих сняли с рейса, а материалы по факту мелкого хулиганства направили в суд.
Всего же с начала этого года сотрудники Департамента полиции на транспорте выявили 508 фактов правонарушений, совершенных на борту воздушных судов. Наиболее распространенные нарушения распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения — 313 фактов, курение на борту самолета — 131 факт, мелкое хулиганство — 32 факта и другие.