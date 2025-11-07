Ричмонд
Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс

Президент США отметил, что хочет урегулировать украинский конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине в настоящее время достигнут «значительный прогресс».

По его словам, «в какой-то момент РФ и Украина “поступят очень умно” и достигнут урегулирования.

«Россия и Украина. Мы пока не достигли мира, но, думаю, добились значительного прогресса», — сказал Трамп в ходе встречи с лидерами государств Центральной Азии.

Он отметил, что хочет урегулировать украинский конфликт.

Напомним, в начале ноября Трамп в интервью телеканалу CBS News рассказал, что, по его мнению, что урегулирование конфликта на Украине возможно в короткие сроки.

Ранее спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф заявил, что Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины.

